بعد تأمينها لاتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل.. قوات النظام تتقدم بضواحي مدينة حلب وتحاول السيطرة على الراشدين الشمالية

يتواصل القصف الجوي الروسي على محافظة حلب، حيث شنت طائرات حربية روسية المزيد من الغارات مستهدفة أماكن في السحارة ومحيط الأتارب وتقاد وأماكن أخرى بريف حلب الغربي، فيما استهدفت القوات التركية المتمركزة في بمنطقة التوامة غرب حلب مواقع لقوات النظام في محيط المنطقة، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط استمرار القصف والاستهدافات المتبادلة ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الجانبين، في حين تمكنت قوات النظام من التقدم بضواحي مدينة حلب وفرضت سيطرتها على منطقة البحوث العلمية فيما تحاول السيطرة الآن على منطقة الراشدين الشمالية.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 78 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.