تركيا تقول إنها أوفت بمسؤولياتها في إدلب السورية بموجب الاتفاقات

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم السبت إن أنقرة أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفقا للاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا وإيران، وذلك بعد تصاعد العنف هناك في الأسابيع الماضية.

وتدعم تركيا وروسيا طرفين متناحرين في الحرب السورية واتفقتا في عام 2018 على إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب لكن هجوما لقوات الحكومة السورية عرقل التعاون الهش بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 13 جنديا تركيا في الأسبوعين الماضيين.

وتقول أنقرة إنها ستستخدم القوة العسكرية لطرد القوات السورية إذا لم تنسحب بنهاية فبراير شباط. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف قوات الحكومة السورية أينما كانت في سوريا إذا أُصيب أي جندي تركي آخر.

وتقول روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد إن تركيا تستخف باتفاقاتها مع موسكو وإنها تسببت في تفاقم الوضع في إدلب. وقال الكرملين إن أنقرة لم تنجح في تحييد المتشددين في المنطقة.

وقال أوقطاي لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية إن تركيا عازمة على وقف تقدم قوات الحكومة السورية في إدلب وإنها نقلت لروسيا موقفها بشأن إدلب بوضوح خلال محادثات.

وأضاف أوقطاي ”لا يمكننا التغافل عن الوحشية التي تقع في (البلد) المجاور لنا“، مشيرا إلى أن تركيا التي تستضيف أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري ليس بوسعها التعامل مع موجة جديدة للمهاجرين من إدلب التي نزح فيها مئات الألوف.

وقال ”تركيا أوفت بمسؤولياتها في إدلب. بعض مواقع المراقبة الخاصة بنا توجد حاليا في مناطق يسيطر عليها النظام (السوري)“، في إشارة إلى نقاط المراقبة العسكرية التركية التي أقيمت في إدلب بموجب الاتفاق المبرم عام 2018.

وفيما بدا أنه رد واضح على انتقادات روسية يوم الخميس، قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إن بلاده ستلجأ للقوة في مواجهة المعارضة المسلحة التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي جرى التوصل إليه يوم 12 يناير كانون الثاني وإنها أرسلت تعزيزات للسيطرة على إدلب.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيلتقي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الأحد أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن.

المصدر:رويترز