تركيا: سنتخذ خطوات إذا فشلت المحادثات مع روسيا بشأن إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إن بلاده ترغب في حل الخلافات مع روسيا بشأن منطقة إدلب بشمال غرب سوريا من خلال الدبلوماسية لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا دعت الضرورة.

ورغم أن تركيا تدعم طرفا مختلفا عن الطرف الذي تدعمه روسيا في الصراع السوري إلا أنهما تتعاونان للتوصل إلى حل سياسي. وأدى هجوم للقوات السورية إلى إعاقة هذا التعاون الهش بين أنقرة وموسكو بعد مقتل 13 جنديا تركيا خلال أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن إدلب مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في وقت لاحق يوم السبت.

المصدر:رويترز