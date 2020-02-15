مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تمكنت من تأمين حزام أمان كامل لطريق دمشق – حلب، عبر سيطرتها على بلدة كفرناها بعد السيطرة أمس على أورم الكبرى وقبلها على أورم الصُغرى، الآن من مدخل مدينة حلب وصولاً إلى دمشق هذا الطريق بات حاصل على حزام أمني كامل، سننتظر ونشاهد إذا ما العملية ستتوقف عند هذا الحد أم أن قوات النظام ستتابع التقدم لدفع المقاتلين من الخروج من مناطق عندان وحيان وحريتان وكفر حمرة وبذلك تكون روسيا أمنت مدينة حلب التي تعتبرها عصب الاقتصاد السوري المنهار بشكل كبير جداً وتعتبر مدينة حلب أيضاً عاصمة الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم.

تركيا تحاول رسم خط تماس مابين النظام والفصائل المقاتلة والجهادية عبر السيطرة على الفوج 111 وكأن هناك خط تركي يرسم على هذا الطريق ولا احتكاك بين فصائل المعارضة وقوات النظام خلال المرحلة الثانية من الاتفاقية التي بموجبها يجب أن يعود طريق حلب – اللاذقية الدولي إلى العمل وتنتشر عليه القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية، ماذا تفعل القوات التركية داخل الأراضي السورية، هل دخلت لتحارب المجموعات الجهادية والفصل بين الجهاديين والمقاتلين المعتدلين وفق اتفاقية “بوتين – أردوغان” لنرى في الأيام القادمة، تركيا تخطط لاحقاً لتقول لنا أنها طردت قوات النظام من طريق دمشق – حلب الدولي ولكن من سيكون على طريق دمشق – حلب الشرطة المدنية السورية قد تكون قوات مراقبة تركية والشرطة العسكرية الروسية وبذلك يعود هذا الطريق إلى العمل ويمنع اقتراب أي مقاتل من طريق دمشق – حلب الدولي.

تركيا من خلال إدخال 7000 جندي تركي إلى داخل الأراضي السورية هي تخطط للسيطرة على كامل المنطقة مابين لواء اسكندرون وإدلب وريف حلب الغربي، الواضح في الخريطة أن هناك حزام ناري يرسم الآن من دارة عزة وصولاً إلى ريف إدلب الجنوبي لمنع التصادم مابين الفصائل وقوات النظام، وسنرى نهاية الشهر الجاري هل سيحقق أردوغان أهدافه ويقول بأنه طرد قوات النظام، لو كان هناك خلافات تركية – روسية حقيقية لتجرأت تركيا واستهدفت الطائرات الروسية التي قتلت اليوم مدنيين.