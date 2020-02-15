القوات التركية تواصل انتشارها في حلب وإدلب عبر إنشاء نقطة جديدة لها بالقرب من قرية ترمانين

15 فبراير,2020
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لا تزال القوات التركية تواصل انتشارها ضمن مناطق متفرقة في محافظتي إدلب وحلب، حيث رصد المرصد السوري تمركز القوات التركية في نقطة جديدة واقعة بالقرب من قرية ترمانين الواقعة شمال إدلب عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب، وذلك بعد ساعات من انتشارها في الفوج 111 شرق دارة عزة بريف حلب الغربي، حيث نشر المرصد السوري قبل ساعات، أنه رصد تمركزاً جديداً للقوات التركية، تمثل بإنشاءها نقطة عسكرية في الفوج 111 الواقع شرق دارة عزة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إنشاء القوات التركية لنقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة “كفر كرمين” بريف حلب الغربي، حيث تمركزت مدفعية ذاتية الحركة ومصفحات في المنطقة، في حين دخل أمس رتل عسكري من معبر كفرلوسين شمال إدلب يحمل دبابات ومدفعية. ويتألف الرتل من 75 شاحنة اتجهت إلى ريف حلب الغربي وإدلب، حيث انتشرت مصفحات ودبابات تركية في مدينة أريحا الواقعة على طريق حلب-اللاذقية الدولي.

كما أنشئت القوات التركية نقطة عسكرية أخرى يوم أمس، وذلك في منطقة دير سنبل بجبل الزاوية بريف إدلب.

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