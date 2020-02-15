عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” يعتدون بالضرب المبرح على أحد مهجري الغوطة الشرقية في جنديرس بريف عفرين بهدف الاستيلاء على المنزل المقيم فيه

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن مجموعة مسلحة تتبع لفصيل “جيش الشرقية” المدعوم تركياً في مدينة جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، أقدمت على اقتحام منزل مواطن نازح من إدلب وهو من مهجري “الغوطة الشرقية” والاعتداء على المواطن بالضرب المبرح أمام أفراد عائلته بسبب رفض المواطن الخروج من المنزل بحجة أن المنزل مستملك لصالح فصيل “جيش الشرقية”، علما أن المواطن قام باستئجار المنزل من أصحابه المتواجدين في جنديرس، وقام قائد الفصيل بإرسال تهديدات للمواطن النازح عبر عناصره بالقتل في حال عدم خروجه من المنزل على الفور، مما اضطر المواطن إلى مغادرة المنزل.