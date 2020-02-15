بإسناد مكثف من الطائرات الروسية.. قوات النظام تواصل هجماتها العنيفة على حساب الفصائل والجهاديين شمال حلب.. ونحو 50 قتيلاً من الطرفين خلال اليوم

لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة على محور الشيخ عقيل بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولات متواصلة من قبل الأخير وبغطاء ناري مكثف للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية، حيث تمكنت خلال الساعات الفائتة من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة منها قبل أن تستعيدها الفصائل، وفي حال تمكنت قوات النظام من بسط سيطرتها على الشيخ عقيل فإنها ستتمكن من الإشراف والسيطرة النارية على مناطق عدة شمال حلب، وفي السياق ذاته تواصل طائرات حربية روسية قصفها المكثفة على ريفي حلب الغربي والشمالي، حيث تستهدف كل من حريتان وعندان وكفرحمرة ومحور الشيخ عقيل وتقاد وعينجارة والسلوم والسحارة وتقاد ومحيط الأتارب.

بينما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف جواً وبراً والمعارك العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام خلال اليوم السبت إلى 21، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 28 بينهم 20 من الجهاديين.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 542 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 605 بينهم 450 من المجموعات الجهادية.