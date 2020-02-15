51 قضوا أمس بينهم 24 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و27 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

ارتفع إلى 8 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الجمعة إلى قافلة شهداء الثورة السورية

15 فبراير,2020
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ففي محافظة حلب استشهد 8 مواطنين، هم 5 بينهم طفلان ومواطنة جراء مجزرة نفذتها طائرات روسية بقصفها لقرية معراتا بالقرب من الأتارب في ريف حلب الغربي، ورجل وطفل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، ومواطنة نازحة إلى بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي جراء قصف جوي روسي على البلدة

كما قتل طاقم طائرة مروحية تابعة للنظام السوري مؤلف من 3 طيارين جراء إسقاط مروحيتهم من قبل الأتراك في أجواء منطقة قبتان الجبل شمال غرب حلب.

وقتل ما لا يقل عن 4 ضباط من الإيرانيين بالإضافة لمقتل 3 من قوات النظام بينهم ضابطين اثنين على الأقل، وذلك جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المطار بعد عملية استخباراتية، حيث جرى الاستهداف بعد وصول طائرة شحن لم يعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران أو من منطقة أخرى داخل الأراضي السورية.

بينما قتل 14 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك الدائرة بريفي حلب وإدلب

في حين قضى وقتل 19 مقاتل (7 من الفصائل و12 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريفي حلب وإدلب

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