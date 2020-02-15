لافروف يبحث مع بيدرسن الوضع في سوريا

15 فبراير,2020
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ اليوم، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبيدرسن بحثا المسائل المتعلقة بسير العملية السياسية في سوريا، والقضايا الأمنية.

وقال مصدر في الوزارة، إنه تم خلال اللقاء بحث الوضع في سوريا مع التركيز على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والأمن “على الأرض” على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، ومكافحة الجماعات التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي، إرهابية.

المصدر: إنترفاكس+RT

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