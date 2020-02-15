لافروف يبحث مع بيدرسن الوضع في سوريا

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ اليوم، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبيدرسن بحثا المسائل المتعلقة بسير العملية السياسية في سوريا، والقضايا الأمنية.