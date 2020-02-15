اتهام روسي لتركيا بتسليح «جبهة النصرة»

أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب، شمال غربي سوريا، وتُسلّم جزءا كبيرا منها لمسلحي «جبهة النصرة».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المصدر قوله اليوم (السبت) إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المعدات يجري تسليمه لمسلحي تنظيم «جبهة النصرة».

وأشار إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على أسلحة أميركية الصنع مضادة للطائرات، وتزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين للجيش السوري في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أنه من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية، جنوبي البلاد.

على صعيد متصل، أفادت وكالة بلومبرغ بأن وفدا تركيا سوف يتوجه إلى روسيا بعد غد (الاثنين) المقبل لبحث أحدث المستجدات في مدينة ادلب السورية، حيث قتلت القوات السورية أكثر من 12 جنديا تركيا في هجومين منفصلين الأسبوع الماضي. وقالت أنقرة أنها ردت على الهجومين بقصف مواقع لقوات النظام السوري ما أدى إلى سقوط قتلى بين جنوده.

تأتي التعزيزات العسكرية التركية فيما سيطرت قوات النظام على مساحات واسعة في ريفي حلب وادلب شمال وشمال غربي سوريا.

المصدر:الشرق الاوسط