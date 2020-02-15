المرصد السوري لحقوق الانسان:تعزيزات تركية الى ادلب مع تقدم النظام وسيطرته على مناطق جديدة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت على حزام من الأراضي حول الطريق وتمكنت من تأمينه على نحو كامل.

ونقل أن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية نحو الأراضي السورية، حيث دخل رتل عسكري جديد بعد منتصف ليل الجمعة- السبت عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجه نحو حلب وإدلب.

ووفق المرصد، يتألف الرتل الجديد من حوالى 50 آلية عسكرية، وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة “خفض التصعيد”، خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير (شباط) وحتى الآن، إلى أكثر من 2025.

وأشار المرصد إلى استمرار الاشتباكات العنيفة على محور الشيخ عقيل بالقطاع الشمالي من ريف حلب، وسط ضربات جوية مكثفة تنفذها طائرات حربية روسية منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة- السبت.

وكان المرصد رصد، الجمعة، إنشاء القوات التركية لنقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة كفر كرمين، في ريف حلب الغربي، حيث تمركزت مدفعية ذاتية الحركة ومصفحات في المنطقة، في حين دخل رتل عسكري من معبر كفرلوسين شمال إدلب يحمل دبابات ومدفعية.

والجمعة، أشار المرصد إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، بسبب القصف. وقتل خمسة من هؤلاء المدنيين بغارات روسية على بلدة معراتة القريبة إلى أتارب في محافظة حلب.

وحققت قوات النظام السوري، الذي صار يسيطر على نحو نصف مساحة إدلب، انتصاراً جديداً مع استعادتها قاعدة عسكرية كانت خسرتها قبل أكثر من سبعة أعوام في غرب محافظة إدلب.

غير أنّ أنقرة والجماعات الموالية لها، تسعى إلى عرقلة هذا التقدّم

المصدر:اندبندنت عربية