المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على الفوج46 بعد انسحاب الاتراك منها

وواصلت قوات النظام السوري تقدمها الجمعة، إذ استعادت بعد “معارك عنيفة” مع الجهاديين وفصائل المعارضة قاعدة الفوج 46 الواقعة على بعد 12 كيلومترا غرب مدينة حلب، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.غير أن أنقرة والجماعات الموالية لها تسعى إلى عرقلة هذا التقدم.

وأضاف المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة، لكنها انسحبت منها الخميس. وأوضح أن “الأتراك انسحبوا من هذه القاعدة أمس وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل والجهاديين. الأتراك كانوا هناك منذ عدة أيام”.

وأشار المرصد إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، بسبب القصف. وقتل خمسة من هؤلاء المدنيين بغارات روسية على بلدة معراتة القريبة إلى أتارب في محافظة حلب.

المصدرfrance24