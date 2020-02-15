المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بتعزيزات جديدة إلى إدلب والنظام يواصل التقدم

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش التركي دفع، اليوم السبت، بتعزيزات جديدة إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه في المحافظة وغيرها من مناطق الشمال.

وقال المرصد الذي يتابع أخبار الصراع في سوريا من لندن، إن رتلاً عسكرياً تركياً مؤلفاً من 50 آلية عسكرية، دخل إدلب وحلب، في إطار محاولاته المتواصلة، الأيام الماضية، لتعزيز موقف قواته في إدلب ودعم الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة هناك.

وفي غضون ذلك، يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في إدلب ومناطق في شمالي محافظة حلب، وفق المرصد وناشطين على الأرض.وتأتي تلك التطورات، بينما يتواصل نزوح عشرات آلاف السوريين من محافظة إدلب إلى الحدود مع تركيا، هرباً من قصف المقاتلات الروسية والمروحيات التابعة للجيش السوري.

وتسببت المعارك المستمرة في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019، في نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر:الرؤية