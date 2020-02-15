المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب

عزز الجيش التركي اليوم، السبت، تواجده العسكري في شمال سوريا، حيث دفع بمزيد من آلياته العسكرية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه في هذه المحافظة وريف حلب المجاور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رتلا عسكريا تركيا مؤلفا من 50 آلية عسكرية دخل إدلب وحلب.

وتزعم أنقرة أنها ترمي من وراء ذلك إلى تعزيز نقاط المراقبة التي شيدتها هناك، في مسعى لضمان وقف إطلاق النار، وفي المقابل، يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في إدلب ومناطق في شمالي محافظة حلب.

وأدت المعارك في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر:العين الاخبارية