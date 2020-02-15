قافلة تعزيزات لوجستية لـ”التحالف الدولي” تصل الاراضي السورية قادمة من العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول قافلة شاحنات لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق. وتضم القافلة أكثر من 40 شاحنة تحمل معدات لوجستية، حيث توجهت إلى قواعد “التحالف الدولي” في شمال شرق سوريا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم القافلة أكثر من 50 شاحنة تحمل مواد لوجستية يعتقد أنها تجهيزات لبناء قواعد تل بيدر وتل براك. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 يناير/كانون الثاني الفائت، توجه قافلة شاحنات للقوات الأمريكية من قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي إلى قاعدة تل بيدر التي تمت توسعتها بالقرب من الطريق الدولي M4 عند مفرق الدرباسية – الحسكة، في حين وصلت أكثر من 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قاعدة تل بيدر.

على صعيد متصل، تجولت قوات أمريكية في منطقة تل براك. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن القوات الأمريكية دفعت مبالغ مالية لأصحاب أراضي بغية إنشاء قاعدة أمريكية هناك.