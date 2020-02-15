المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تتقدم في آخر معقل للمعارضة

تقدمت قوات النظام السوري اليوم الجمعة، في شمال غرب البلاد في مواجهة المتشددين والفصائل المقاتلة بعد السيطرة على قاعدة عسكرية خسرتها قبل أكثر من سبع سنوات، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتسيطر هيئة تحرير الشام والفصائل على 52% من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية، وتتواجد مجموعات معارضة وفصائل متشددة أخرى أيضا في هذه المناطق التي تشكل آخر معقل متشدد خارج عن سيطرة قوات النظام، هذا و استأنفت في منتصف ديسمبر 2019، قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجومها على محافظة ادلب.

وفي ختام معارك عنيفة فجرا مع المتشددين وفصائل المعارضة، استعادت قوات النظام الجمعة الفوج 46، القاعدة الواقعة على بعد 12 كلم غرب مدينة حلب كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، وأضاف المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة لكنها انسحبت منها أمس الخميس، وأوضح أن الاتراك انسحبوا من هذه القاعدة امس، وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل و المتشددين الاتراك الذين كانوا هناك منذ عدة أيام.

يذكر أن قوات النظام خسرت في أواخر العام 2012 نحو 150 عنصر من قواتها إبان عملية سيطرة الفصائل على الفوج، خلال اعدامات ومعارك في آخر ساعات المعركة، وتنشر تركيا التي تدعم فصائل معارضة في سوريا، قوات في شمال غرب البلاد وأرسلت تعزيزات في الأيام الماضية، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن النظام الآن بحاجة الى السيطرة على ارم الكبرى وكفر ناها من أجل تأمين حزام أمان لطريق ال م5 دمشق حلب الدولي.

وتركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم على ريف حلب الجنوبي الغربي المجاور،منذ ديسمبر، حيث يمر الطريق الدولي “إم 5” الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن، وسيطرت قوات النظام على عشرات القرى والبلدات، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:موقع الدار المغربي