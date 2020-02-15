المرصد السوري لحقوق الانسان:تقدم لقوات النظام شمال شرق البلاد والسيطرة على الفوج46

تقدمت القوات السورية أمس، في شمال غرب البلاد في مواجهة الفصائل المسلحة بعد السيطرة على قاعدة عسكرية خسرتها قبل أكثر من سبع سنوات، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد «معارك عنيفة» فجراً مع فصائل المعارضة استعادت القوات السورية أمس الفوج 46، القاعدة الواقعة على بعد 12 كلم غرب مدينة حلب، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قوات تركية كانت موجودة في تلك القاعدة، لكنها انسحبت منها الخميس. وأوضح أن «الأتراك انسحبوا من هذه القاعدة وكان هناك خلال الليل معارك عنيفة مع الفصائل. الأتراك كانوا هناك منذ أيام عدة».

ومنذ ديسمبر الماضي، تركز هجوم القوات السورية على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم على ريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي «إم 5» الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسة عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

المصدر:الامارات اليوم