المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تتقدم نحو مناطق استراتيجية في ريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري، تواصل القصف الجوي السوري والروسي في مناطق متفرقة من ريفي إدلب وحلب، مؤكدا أن الجيش السوري كثق قصف مناطق متفرقة من محافظة إدلب.

وذكر المرصد أن قوات النظام السوري حققت تقدما جديدا تمثل في السيطرة على مناطق عدة من بينها مواقع استراتيجية في ريف إدلب الشرقي.

وتشير معلومات أولية أن طائرات الجيش السوري مدعومة بالمقاتلات الروسية تستهدف مناطق متفرقة في إدلب ومحيطها، امتداد إلى محاور التماس بريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.

وقال المرصد المعارض (مقره لندن) إن 6 طائرات حربية روسية، تناوبت مساء أمس، على قصف بلدات سرمين وقميناس الواقعة بمحيط مدينة إدلب، إضافة لمحيط بلدة البوابية بريف حلب الجنوبي.

ويشهد ريف إدلب الشرقي قصفا عنيفا وتقدما ميدانيا لقوات النظام السوري وتقهقرا لفصائل المعارضة، لا سيما في مناطق استراتيجية أبرزها مدينة معرة النعمان التي باتت تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل.

المصدر:موقع صوت الدار