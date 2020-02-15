المرصد السوري لحقوق الانسان:50 آلية عسكرية تركية دخلت حلب وإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإسان، أن رتل عسكرى تركى يتألف من 50 آلية عسكرية، دخل إلى حلب وإدلب اليوم السبت، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية، والمؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية في الساعات الآولى من صباح الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.

وأوضح المرصد أن القوات التركية تمركزت على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك، كما انتشرت القوات التركية يوم أمس في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

المصدر:قناة mtv