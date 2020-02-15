القوات الروسية تحرض عناصر الدفاع الوطني.. وتحض الموالين للنظام على رفض الوجود الأمريكي في محافظة الحسكة

أفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” بأن عناصر من القوات الروسية المنتشرة في محافظة الحسكة حرضوا المواطنين وميليشيات الدفاع الوطني على إطلاق النار ومقاومة الأمريكيين ورفض وجودهم في المنطقة. وحصل لـ”المرصد السوري” على شريط مصور يظهر حضور القوات الروسية إلى منطقة خربة عمو بعد أن اشتبك عناصر الدفاع الوطني مع القوات الأمريكية آنذاك. وفي سياق ذلك، استدعت شعبة المخابرات العسكرية في القامشلي جميع العناصر الذين اشتبكوا مع الدورية الأمريكية وحققت معهم، فيما لا يزال البعض منهم قيد التوقيف حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 فبراير/شباط، انسحاب الدورية الأمريكية من قرية خربة عمو شرق القامشلي بعد محاصرتها من قبل أهالي المنطقة والمسلحين المحليين الموالين لقوات النظام، فيما واصلت الطائرات الأمريكية تحليقها في أجواء المنطقة بعد شنها لغارة وهمية وفتحها لجدار الصوت هناك. كما رصد المرصد السوري وصول رتل عسكري روسي إلى المنطقة التي تشهد توترا على خلفية ما جرى.

كان “المرصد السوري” نشرحينها، أنه رصد توترا كبيرا تشهده منطقة القامشلي في ريف الحسكة. وفي التفاصيل التي حصل عليها “المرصد السوري”، فإن مجموعة من أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي الموالين للنظام يرافقهم مسلحين موالين لقوات النظام اعترضوا طريق دورية أمريكية أثناء تجولها في المنطقة هناك. وأطلق المسلحون الموالون للنظام النار في الهواء، ما دفع الدورية الأمريكية إلى إطلاق قنابل دخانية. وتطور الأمر لإطلاق القوات الأمريكية النار، ما أدى لمقتل شخص لا يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان مدني أو من المليشيات الموالية للنظام، وسط إعطاب آليتين للأمريكان. وعقب ذلك، حلقت طائرات أمريكية في أجواء المنطقة بالتزامن مع استهدافها بغارة وهمية لشرق القامشلي، وسط معلومات مؤكدة عن محاصرة الدورية الأمريكية حتى اللحظة، كما وردت معلومات عن توجه دورية روسية لفض التوتر.