إدلب: “شاهدت ما لم أتخيل يوما رؤيته”

قبل أكثر من سبع سنوات، نزحت معلمة اللغة العربية أحلام الرشيد مع عائلتها من منزلهم في معرة النعمان في محافظة إدلب نحو الريف، وأسست تدريجيا “بيتا جديدا” هناك، لكنها اليوم تخشى من النزوح مجددا هي وآلاف من أبناء وبنات منطقتها، خاصة مع تكثيف الاستعدادات العسكرية في الشمال السوري.

تقدّم قوات الحكومة السورية باتجاه إدلب وسيطرتها مؤخرا على أكبر مدنها تباعا دفع بمئات الآلاف للهرب نحو الريف الشمالي على الحدود مع تركيا.

تقول أحلام، التي تعمل مع منظمة محلية في مجال حماية المرأة، إن مشهدا رأته في الطريق دفعها لأن تصور فيديو وتشاركه على صفحتها على فيسبوك – مثلها مثل عدد قليل من النساء اللاتي لجأن أيضا إلى تصوير فيديوهات ونشرها رغم أن هذا الأمر قد لا يكون سهلا أو مقبولا في ظل ظروف المنطقة.

“لا لم أعتد بعد كل هذه السنين رؤية كل هذا. شاهدت في إدلب مؤخرا ما لم أتخيل يوما رؤيته يوما. كل يوم أرى شيئا جديدا. رأيت امرأة في حالة مخاض، كانت في الشارع تتنقل مع زوجها وأطفالها بدراجة ذات ثلاث عجلات.. دراجة قديمة جدا. ثم سحبتهم سيارة بحبل لأنهم لم يتمكنوا من الاستمرار بالتحرك”.