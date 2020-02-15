القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق نفوذ “قسد” في حلب والرقة والحسكة

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، اليوم، قرى سيدا ومعلّقة وعفدكو وكوبرلك ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود أنباء عن إصابات. فيما تتعرض قرية طويلة بريف تل تمر لقصف متقطع مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية باشمرا بريف حلب الشرقي، ما تسبب بإصابة طفلين اثنين وامرأة على الأقل في قرية باشمرا بريف حلب الشمالي.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم، اشتباكات عنيفة على محاور في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحاور أخرى بريف تل تمر شمال الحسكة، بين فصائل منضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، بالتزامن مع استمرار القصف المكثف والعنيف بين الطرفين، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام الفصائل الموالية لتركيا لتعزيزات عسكرية كبيرة نحو محاور عين عيسى، حيث وصل رتل عسكري ضخم من منطقة تل أبيض