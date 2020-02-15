عشرات الغارات الجوية تستهدف جيب بلدات ضواحي حلب الشمالية الغربية.. واشتباكات عنيفة في جنوب إدلب وسهل الغاب

تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة وقوات النظام التي تحاول التقدم على محور الشيخ دامس في ريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل، قصفت الفصائل براجمات الصواريخ مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، وفي سياق ذلك استهدفت الفصائل مواقع قوات النظام في محور المشاريع بسهل الغاب بالتزامن مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة على المحاور هناك.

على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت كل من كفرحمرة وعندان وحيان وحريتان بريف حلب الشمالي الغربي. وبذلك يرتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على ريفي حلب وإدلب إلى 122. فيما تواصل قوات النظام قضم ماتبقى من المناطق والتقدم على محور الشيخ عقيل بريف حلب للالتقاء بقوات النظام المتقدمة من قرية عويجل على الطرف الآخر، التي بات يفصلها عن محور الشيخ عقيل 8 كيلومتر، وتسعى قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها وبغطاء بري وجوي الإلتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة مثل كفرحمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.

على صعيد متصل، تقدمت قوات النظام والمسلحين الموالين لها وسيطرت على عويجل والسعدية “جمعية الأمين” وقرية عاجل والراشدين الشمالية والمنصورة وجمعية الكهرباء ومدرسة الشرطة بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 85 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.