بإسناد مكثف من المدفعية التركية.. الفصائل ومجموعات جهادية تنفذ هجوماً جديداً غرب حلب وتحرير الشام تفجر عربة مفخخة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً جديداً بدأته الفصائل ومجموعات جهادية صباح اليوم الأحد، على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، حيث استهلت هيئة تحرير الشام الهجوم بتفجير عربة مفخخة، فيما يترافق الهجوم مع قصف مدفعي تركي مكثف يستهدف كفرحلب وميزناز، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة ترافقت مع قصف جوي روسي، على صعيد متصل واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق عدة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي ومناطق أخرى شمال مدينة حلب، في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصف صاروخي تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر اليوم، وفي السياق ذاته استشهد مدني وأصيب آخرين بجراح جراء قصف جوي روسي على محيط دارة عزة بريف حلب الغربي.