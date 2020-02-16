القوات التركية تجدد قصفها على مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية بريف حلب الشمالي

16 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل السبت – الأحد على مناطق في بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف حلب الشمالي، كما استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في قرية الشيخ عيس الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 13 من الشهر الجاري، تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى مرعناز ومالكية وشوارغة في ناحية شران بعفرين وقرى سموقة وسد شهباء وشيخ عيسى في مناطق الشهباء.

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