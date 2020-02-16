في إطار التعزيزات الضخمة للقوات التركية.. 7000 آلاف جندي ونحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تصل الأراضي السورية خلال 13 يوماً

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 70 آلية أغلبتها مغلقة مما يرجح أنها تحمل ذخائر وأسلحة، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى نحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7000 جندي تركي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس السبت إلى أماكن تمركز القوات التركية في منطقة “بوتين – أردوغان” حيث وصلت أعداد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 33، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك و الراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق. بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط و 3 نقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 و معسكر المسطومة وترمانين والاتارب ودارة عزة).