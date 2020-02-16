قوات النظام تواصل محاولتها لحصار كبرى بلدات ريف حلب الشمالي والفصائل والجهاديين يواصلون هجماتهم غرب حلب

شنت طائرات حربية روسية مزيداً من الغارات على مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية والشمالية الغربية، بالتزامن مع استمرار المعارك في محوري كفرحلب وميزناز غرب حلب، في هجوم مستمر للفصائل والجهاديين على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها هناك، في الوقت الذي تواصل الأخيرة هجماتها انطلاقاً من مواقعها في قريتي عاجل وعويجل شمال غرب حلب في سعي منها للوصول إلى منطقة جبل الشيخ عقيل وبالتالي حصار كبرى بلدات وقرى ريف حلب الشمالي والسيطرة على كامل المنطقة، في حين وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال على خلفية القصف والتفجيرات والمعارك، إذ جرى توثيق مقتل 34 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها بينهم 8 من جنسيات غير سورية، كما جرى توثيق مقتل 29 من المجموعات الجهادية.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 576 بينهم 18 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران من ضمنهم 4 عناصر من حزب الله، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 634 بينهم 479 من المجموعات الجهادية.