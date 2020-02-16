القوات الروسية تنتشر على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب

16 فبراير,2020
أقل من دقيقة
دورية روسية في شمال سوريا-ارشيفية
دورية روسية في شمال سوريا-ارشيفية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار القوات الروسية على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي ضمن محافظة إدلب، حيث شوهدت الآليات العسكرية والجنود الروس ينتشرون شمال مدينة معرة النعمان وعلى طول اتستراد الـ “M5” في محافظة إدلب، تطبيقاً لاتفاق “بوتين – أردوغان”، فيما كان المرصد السوري رصد منذ قليل، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 70 آلية أغلبها مغلقة مما يرجح أنها تحمل ذخائر وأسلحة، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى نحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7000 جندي تركي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 فبراير,2020

“قوات سوريا الديمقراطية” تفرض طوقاً أمنياً وتداهم مناطق شرق دير الزور وتقتل رجل مسن بعد رفضه الخروج من منزله

16 فبراير,2020

بغطاء ناري مكثف.. قوات النظام تتقدم بضواحي مدينة حلب وتسيطر على بلدة وتلة استراتيجية

16 فبراير,2020

قوات النظام تواصل محاولتها لحصار كبرى بلدات ريف حلب الشمالي والفصائل والجهاديين يواصلون هجماتهم غرب حلب

16 فبراير,2020

في إطار التعزيزات الضخمة للقوات التركية.. 7000 آلاف جندي ونحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تصل الأراضي السورية خلال 13 يوماً