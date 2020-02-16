القوات الروسية تنتشر على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار القوات الروسية على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي ضمن محافظة إدلب، حيث شوهدت الآليات العسكرية والجنود الروس ينتشرون شمال مدينة معرة النعمان وعلى طول اتستراد الـ “M5” في محافظة إدلب، تطبيقاً لاتفاق “بوتين – أردوغان”، فيما كان المرصد السوري رصد منذ قليل، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 70 آلية أغلبها مغلقة مما يرجح أنها تحمل ذخائر وأسلحة، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى نحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7000 جندي تركي.