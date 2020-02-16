مدير “المرصد السوري”: شنت فصائل المعارضة والمجموعات الجهادية بإسناد مدفعي تركي هجوم على كفر حلب بريف حلب الغربي والاشتباكات لاتزال مستمرة بالتزامن مع ذلك أيضاً هناك جبهة جديدة فتحتها قوات النظام في شمال غرب حلب في محاولة لتقدم القوات من غرب حلب والالتقاء مع القوات الموجودة شمال غرب حلب وحصار بلدات عندان وحيان وحريتان وكفرحمرة وعدة قُرى أُخرى في تلك المنطقة، في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذه المنطقة تكون أمنت مدينة حلب بشكل كامل وتكون حلب بعيدة عن الاستهداف بالقذائف، حتى اللحظة هناك أكثر من مليون نازح سوري منذُ بداية ديسمبر الفائت وإلى الآن، التطور الجديد هو انتشار “القوات الروسية” على كامل طريق دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب لمنع تقدم الأتراك أو أي مجموعات مقاتلة والقول أن هذا الطريق بات تحت الحماية الروسية ويمنع على الأتراك الاقتراب من هذا الطريق، النازحون يتوجهون إلى مناطق الإحتلال التركي في عفرين وإلى الحدود السورية مع اسكندرون ومخيمات تقع على كامل الشريط الحدودي مع تركيا

مدير "المرصد السوري": شنت فصائل المعارضة والمجموعات الجهادية بإسناد مدفعي تركي هجوم على كفر حلب بريف حلب الغربي مدير "المرصد السوري": شنت فصائل المعارضة والمجموعات الجهادية بإسناد مدفعي تركي هجوم على كفر حلب بريف حلب الغربي والاشتباكات لاتزال مستمرة بالتزامن مع ذلك أيضاً هناك جبهة جديدة فتحتها قوات النظام في شمال غرب حلب في محاولة لتقدم القوات من غرب حلب والالتقاء مع القوات الموجودة شمال غرب حلب وحصار بلدات عندان وحيان وحريتان وكفرحمرة وعدة قُرى أُخرى في تلك المنطقة، في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذه المنطقة تكون أمنت مدينة حلب بشكل كامل وتكون حلب بعيدة عن الاستهداف بالقذائف، حتى اللحظة هناك أكثر من مليون نازح سوري منذُ بداية ديسمبر الفائت وإلى الآن، التطور الجديد هو انتشار "القوات الروسية" على كامل طريق دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب لمنع تقدم الأتراك أو أي مجموعات مقاتلة والقول أن هذا الطريق بات تحت الحماية الروسية ويمنع على الأتراك الاقتراب من هذا الطريق، النازحون يتوجهون إلى مناطق الإحتلال التركي في عفرين وإلى الحدود السورية مع اسكندرون ومخيمات تقع على كامل الشريط الحدودي مع تركيا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 16, 2020