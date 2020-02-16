بغطاء ناري مكثف.. قوات النظام تتقدم بضواحي مدينة حلب وتسيطر على بلدة وتلة استراتيجية

تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور شمال وشمال غرب مدينة حلب، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأول بغطاء ناري مكثف، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن قوات النظام من التقدم والسيطرة على كل من الشويحنة وتل الشويحنة وبلدة كفرداعل شمال غرب حلب، وتسعى قوات النظام جاهدة للتقدم من محاور عدة لحصار كبرى بلدات وقرى ريف حلب الشمالي بغية السيطرة عليها وبالتالي تأمين مدينة حلب بشكل كامل.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 88 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: ((خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية وجميعة الكهرباء وعاجل وعويجل والمنصورة والراشدين الشمالية والسعدية ومدرسة الشرطة والشويحنة وتل الشويحنة وكفرداعل)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة