“قوات سوريا الديمقراطية” تفرض طوقاً أمنياً وتداهم مناطق شرق دير الزور وتقتل رجل مسن بعد رفضه الخروج من منزله

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن “قوات سوريا الديمقراطية” فرضت طوق أمني حول منطقة حوايج ذيبان وفرضت حظراً للتجوال في بلدة الشحيل وذلك بعد عدة عمليات اغتيال طالت عناصرها بالمنطقة في وقت سابق، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” استهدفت قوة مداهمة من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منزل مواطن مسن في بلدة الحوايج بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جيه” بعد رفض المواطن الخروج من منزله، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور وإصابة ابنته، في حين فككت قوات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي حزام ناسف عند جسر البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.