“قوات سوريا الديمقراطية” تفرض طوقاً أمنياً وتداهم مناطق شرق دير الزور وتقتل رجل مسن بعد رفضه الخروج من منزله

16 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن “قوات سوريا الديمقراطية” فرضت طوق أمني حول منطقة حوايج ذيبان وفرضت حظراً للتجوال في بلدة الشحيل وذلك بعد عدة عمليات اغتيال طالت عناصرها بالمنطقة في وقت سابق، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” استهدفت قوة مداهمة من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منزل مواطن مسن في بلدة الحوايج بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جيه” بعد رفض المواطن الخروج من منزله، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور وإصابة ابنته، في حين فككت قوات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي حزام ناسف عند جسر البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 فبراير,2020

بغطاء ناري مكثف.. قوات النظام تتقدم بضواحي مدينة حلب وتسيطر على بلدة وتلة استراتيجية

دورية روسية في شمال سوريا-ارشيفية
16 فبراير,2020

القوات الروسية تنتشر على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب

16 فبراير,2020

قوات النظام تواصل محاولتها لحصار كبرى بلدات ريف حلب الشمالي والفصائل والجهاديين يواصلون هجماتهم غرب حلب

16 فبراير,2020

في إطار التعزيزات الضخمة للقوات التركية.. 7000 آلاف جندي ونحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية تصل الأراضي السورية خلال 13 يوماً