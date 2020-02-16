56 قضوا أمس بينهم 21 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و35 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 5 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة حلب استشهد 4 مواطنين جراء قصف جوي روسي استهدف قرية السحارة الواقعة بريف حلب الغربي.

واستشهد مواطن من أبناء مدينة داعل بريف درعا، تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال دام لأكثر من 8 سنوات، حيث سُلمت “شهادة وفاة” لذويه قبل أيام.

فيما قضى مقاتل متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف صاروخي على مدينة جسر الشغور غرب إدلب قبل أيام.

كما قتل عنصر من “الأسايش” جراء هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على موقعاً لهم بقرية الحوايج شرق دير الزور

بينما قتل 21 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك الدائرة بريفي حلب وإدلب

في حين قضى وقتل 28 مقاتل (8 من الفصائل و20 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريفي حلب وإدلب