جرحى من قوات النظام في قصف مدفعي للفصائل الموالية لتركيا غرب مدينة منبج

قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى الصيادة وعسلية وأم عدسة والفارات والدندنية وأم جلود الواقعة غرب مدينة منبج، والتي تخضع لنفوذ “قسد”.

وشهدت تلك القرى حركة نزوح للمدنيين إلى مناطق مجاورة، فيما تسبب القصف بخسائر مادية، كما أصيب 5 عناصر من قوات النظام إثر القصف على نقاط تمركزهم هناك.

ورصد “المرصد السوري” في 14 فبراير/شباط، إطلاق القوات التركية ثلاث قنابل مضيئة في قرية “أم ورثة” شمالي مدينة منبج.

ورصد “المرصد السوري” في 13 فبراير/شباط، قصفا للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية الشيخ ناصر، استهدف قرية قورت ويران الواقعة جنوب غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية أحبطت، في 4 فبراير، هجوما للفصائل الموالية لتركيا في محيط تلة الصيادة شمال غرب منبج، فيما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالأسلحة الثقيلة خط جبهة العريمة بمحيط قرية “كورهيوك”. ووثق “المرصد السوري” مقتل عنصر في قوات النظام قنصا على يد الفصائل الموالية لتركيا على محور التوخار.