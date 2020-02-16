المرصد السوري لحقوق الانسان:حلب قوات النظام تقضم بلدات جديدة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها تسعى وبغطاء بري وجوي، إلى الالتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة، مثل كفر حمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.

فصائل المعارضة والفصائل السلفية التي تراجعت ليل السبت، شنت صباح الأحد، هجوماً عنيفاً جديداً على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي. وقامت “هيئة تحرير الشام” خلال الهجوم بتفجير عربة مفخخة، وترافق الهجوم مع قصف مدفعي تركي مكثف يستهدف كفرحلب وميزناز.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت الأحد، على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة ترافقت مع قصف جوي روسي. في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر الأحد.

وقصفت فصائل المعارضة براجمات الصواريخ مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، كما استهدفت مواقع قوات النظام في محور المشاريع بسهل الغاب بالتزامن مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة على المحاور هناك.

يأتي ذلك في وقت استهدفت المدفعية التركية بعد منتصف ليل السبت – الأحد مناطق في بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات النظام بريف حلب الشمالي، كما استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في قرية الشيخ عيس الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي أيضاً.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى مرعناز ومالكية وشوارغة في ناحية شران بعفرين وقرى سموقة وسد شهباء وشيخ عيسى في مناطق الشهباء.

المصدر:المدن