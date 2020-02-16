مدير “المرصد السوري”: قوات النظام سيطرت للمرة الاولى وبمباركة من رجب طيب أردوغان على مدينة حلب وضواحيها بشكل كامل

16 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: قوات النظام سيطرت للمرة الاولى وبمباركة من رجب طيب أردوغان على مدينة حلب وضواحيها بشكل كامل.. اليوم وخلال ساعات سقطت 30 بلدة وقرية في ضواحي حلب الشمالية الغربية.. لولا شبيحة “أردوغان” لما تمكن النظام السوري من السيطرة على كل هذه المناطق.. على ما يبدو هناك حزام ناري جديد يتيح أردوغان من خلاله تقدم قوات النظام على البلدات.. للمرة الأولى مدينة حلب بالكامل تحت سيطرة النظام.. يجب محاسبة من سلم هذه المناطق وهناك اتفاق روسي-تركي من خلاله تم تسليمها خلال ساعات.. بلدة واحدة من تلك التي سقطت اليوم قاومت “حزب الله” اللبناني سنوات وقتلت منه الكثير.. كنا لا نخفي تخوفنا من أن تكون المدفعية التركية والوجود التركي والمعارك مجرد وجود إعلامي.. لكن الماكينة الإعلامية التركية والموالين لها توحي بأن الأتراك يقفون مع الشعب السوري والواقع أنهم بالعكس تماما.. “بوتين” لن يسمح لـ”أردوغان” باحتلال حلب لأن بوتين يعتبر أن حلب عاصمة الكنيسة الأرثوذكسية.

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