المرصد السوري لحقوق الانسان:انتشار القوات الروسية على اوتستراد M5

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار القوات الروسية على كامل أوتستراد دمشق– حلب الدولي ضمن محافظة إدلب، حيث شوهدت الآليات العسكرية والجنود الروس ينتشرون شمال مدينة معرة النعمان وعلى طول أوتستراد الـ “M5” في محافظة إدلب، تطبيقاً لاتفاق “بوتين – أردوغان”.

ويأتي التواجد العسكري الروسي وفقاً لمُراقبين سياسيين، حماية كما يبدو للإنجازات العسكرية التي حققتها قوات النظام السوري خلال الأيام الأخيرة، وبشكل خاص تأمين الطريق الدولي بشكل كامل من دمشق نحو حلب.

وبالمقابل، فقد واصلت تركيا استقدام تعزيزات كبيرة إلى إدلب، حيث وصل 7000 آلاف جندي ونحو 2100 شاحنة وآلية عسكرية الأراضي السورية خلال أسبوعين، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

بينما لفت المرصد السوري، إلى أن “التصعيد العسكري الأخير الذي أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب (منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي)، أدى إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، حيث أجبر نحو مليون وخمسة آلاف مدني على النزوح من منازلهم، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة واكتظاظ مناطق النزوح بالمدنيين”.

المصدر:احوال تركية