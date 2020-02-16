المرصد السوري لحقوق الانسان: أعداد نازحي حلب وإدلب تتجاوز المليون

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت حاجز المليون شخص، وذلك بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات نظام “بشار الأسد” وروسيا.

يأتي هذا بينما انطلقت مظاهرة ضمت آلاف الأشخاص في مركز محافظة إدلب السورية، دعما لتركيا وتنديدا بهجمات النظام السوري، حيث ردد المتظاهرون شعارات داعمة لتركيا وموقفها من هجمات نظام “الأسد”، والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية، وحملوا لافتات مكتوب عليها عبارات ترحيبية بالجيش التركي.

ويواصل النظام السوري عملياته العسكرية في محافظتي إدلب وحلب، كما يتواصل قصف المدنيين حيث ارتفع عدد النازحين ليتجاوز مليون نسمة.

من جانبها جددت تركيا دعوتها لروسيا التدخل لوقف الهجمات وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكد المرصد أن “التصعيد العسكري الأخير الذي أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب، منذ منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدى إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق.

وأجبر ذلك القصف نحو مليون و5 آلاف مدني على النزوح من منازلهم، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة واكتظاظ مناطق النزوح بالمدنيين.

واعتبر المرصد السوري، المحسوب على المعارضة، أن ارتفاع أعداد النازحين جاء مع اتساع رقعة النزوح لتشمل مناطق جديدة بعد فتح قوات النظام لجبهات جديدة كمحاولتها التقدم بريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي وحصارها مناطق عدة.

المصدر:الخليج الجديد