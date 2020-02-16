المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يسيطر على 85 منطقة في ريف حلب

بسطت قوات النظام سيطرتها خلال الساعات والأيام الماضية على 85 منطقة في ريفيْ حلب الجنوبي والغربي، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن قوات النظام تواصل قضم ماتبقى من المناطق والتقدم نحو محور الشيخ عقيل بريف حلب للالتقاء بقوات النظام المتقدمة من قرية عويجل على الطرف الآخر، والتي بات يفصلها عن محور الشيخ عقيل 8 كيلومترات.

وأضاف أن قوات النظام، تسعى، مدعومة بالمسلحين الموالين لها وبغطاء بري وجوي، إلى الالتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة، مثل كفر حمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.

وتقدمت قوات النظام والمسلحين الموالين لها وسيطرت على قرية عويجل، مساء اليوم، كما سيطرت قوات النظام على السعدية ”جمعية الأمين“ وقرية عاجل، فيما تدور الاشتباكات في قرية عويجل الراشدين الشمالية والمنصورة وجمعية الكهرباء ومدرسة الشرطة بريف حلب الغربي.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على ريفي حلب وإدلب إلى 89، فيما تواصل قوات النظام البرية قصفها مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والغربي وصولا إلى المناطق الحدودية في سرمدا ومعرة مصرين بريف إدلب.

المصدر:السودان نيوز365