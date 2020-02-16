مدير “المرصد السوري”: أكثر من 30 قرية وبلدة سيطرت عليها قوات النظام خلال ساعات نتيجة تفاهمات روسية-تركية.. القوات التركية تمركزت في دارة عزة وأنشأت حزاما ناريا لرسم خطوط المناطق الجديدة.. هذه المناطق كانت عصية على قوات النظام و”حزب الله” اللبناني.. بلدة واحدة تصدت وقتلت العشرات من عناصر “حزب الله” اللبناني وميليشيات النظام.. اليوم قوات النظام سيطرت على تلك المناطق بدون قتال يذكر.. وبذلك تكون مدينة حلب ومحيطها بالكامل تحت سيطرة قوات النظام وأحياء مدينة حلب بعيدة عن سقوط قذائف من الفصائل المقاتلة والجهادية وفق التفاهمات الروسية-التركية.. انفجرت سيارة مفخخة قتل إثرها 5 أشخاص في مدينة تل أبيض التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا هؤلاء الذين يقاتلون في شرق الفرات وفي ليبيا بينما إدلب وحلب تسلم إلى قوات النظام.. ما جرى في تل أبيض سوف يتكرر.. وما يجري في حلب وإدلب هو تفاهمات تركية روسية.. وأردوغان أكثر من خذل الشعب السوري منذ بداية الثورة وحتى اللحظة.

مدير "المرصد السوري": أكثر من 30 قرية وبلدة سيطرت عليها قوات النظام خلال ساعات نتيجة تفاهمات روسية-تركية مدير "المرصد السوري": أكثر من 30 قرية وبلدة سيطرت عليها قوات النظام خلال ساعات نتيجة تفاهمات روسية-تركية.. القوات التركية تمركزت في دارة عزة وأنشأت حزاما ناريا لرسم خطوط المناطق الجديدة.. هذه المناطق كانت عصية على قوات النظام و"حزب الله" اللبناني.. بلدة واحدة تصدت وقتلت العشرات من عناصر "حزب الله" اللبناني وميليشيات النظام.. اليوم قوات النظام سيطرت على تلك المناطق بدون قتال يذكر.. وبذلك تكون مدينة حلب ومحيطها بالكامل تحت سيطرة قوات النظام وأحياء مدينة حلب بعيدة عن سقوط قذائف من الفصائل المقاتلة والجهادية وفق التفاهمات الروسية-التركية.. انفجرت سيارة مفخخة قتل إثرها 5 أشخاص في مدينة تل أبيض التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا هؤلاء الذين يقاتلون في شرق الفرات وفي ليبيا بينما إدلب وحلب تسلم إلى قوات النظام.. ما جرى في تل أبيض سوف يتكرر.. وما يجري في حلب وإدلب هو تفاهمات تركية روسية.. وأردوغان أكثر من خذل الشعب السوري منذ بداية الثورة وحتى اللحظة. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 16, 2020