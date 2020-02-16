قوات النظام تواصل تقدمها في الريف الحلبي وتسيطر على 32 قرية وبلدة.. ونقطة مراقبة تركية جديدة باتت ضمن مناطق سيطرة النظام

انضمت نقطة المراقبة التركية في عندان بريف حلب إلى بقية النقاط المحاصرة ضمن مناطق سيطرة النظام في ريفي حلب وإدلب وحماة، بعد تقدم قوات النظام على كامل محيط مدينة حلب، حيث تواصل التقدم بعد انسحاب الفصائل من قرى ياقد العدس كفربسين بريف حلب الغربي.

وفي سياق ذلك، قصفت البوارج الحربية في البحر الأبيض المتوسط بلدة عنجارة بصواريخ بالستية فيما تحاول قوات النظام التقدم على البلدة والوصول إلى بلدة قبتان الجبل. وكانت قوات النظام سيطرت اليوم على 30 قرية وبلدة خلال ساعات، بعد انسحاب هيئة تحرير الشام وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير، ليرتفع عدد المناطق التي خسرتها الفصائل خلال اليوم إلى 32.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 113 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والإيكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفر حلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية وجميعة الكهرباء وعاجل وعويجل والمنصورة والراشدين الشمالية والسعدية ومدرسة الشرطة والشويحنة وتل الشويحنة وكفرداعل وحيان وبيانون وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وبشطرة وجمعية الهادي وحريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي وبشقاتين والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون وياقد العدس كفربسين)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.