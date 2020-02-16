رتل عسكري تركي يصل إلى جبهة “عين عيسى” شمال الرقة.. وقصف مدفعي يستهدف مناطق عدة في شرق الفرات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا متقطعا تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على منطقة أبو راسين وريف تل تمر بريف الحسكة، فيما يسود الهدوء الحذر جبهات ريف الرقة الشمالي.

على صعيد متصل، وصلت تعزيزات عسكرية للقوات التركية إلى جبهة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، حيث توزعت منصات إطلاق صواريخ عند صوامع شركراك، كما يحتوي الرتل على صهاريج وقود ومصفحات وسيارات عسكرية.

ورصد “المرصد السوري ” قصفا مصدره الفصائل الموالية لتركيا قرى الصيادة وعسلية وأم عدسة والفارات والدندنية وأم جلود الواقعة غرب مدينة منبج، والتي تخضع لنفوذ “قسد”.

وشهدت تلك القرى حركة نزوح للمدنيين إلى مناطق مجاورة، فيما تسبب القصف بخسائر مادية، كما أصيب 5 عناصر من قوات النظام إثر القصف على نقاط تمركزهم هناك.