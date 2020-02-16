استمرار القصف المتقطع على مناطق نفوذ القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق قرى مرعناز ومالكية وكفر أنطون وكفرنايا وشيخ هلال ومطحنة فيصل وشوارغة، الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وكان “المرصد السوري” رصد، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل السبت – الأحد على مناطق في بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف حلب الشمالي، كما استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في قرية الشيخ عيس الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي أيضاً، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.