جرحى من القوات التركية بقصف قوات النظام يستهدف النقطة التركية.. والقوات التركية ترد.. وأكثر من 175 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي، استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقوع جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة خطيرة.

على صعيد متصل، قصفت الطائرات الحربية الروسية غارات استهدفت مدينة أريحا وطريق الـ “m4”. وبذلك يرتفع عدد الغارات من الطائرات الروسية إلى 97، استهدفت خلالها أرياف حلب وإدلب.

كذلك ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 80، استهدفت ريف حلب.

كانت قوات النظام سيطرت على 32 قرية وبلدة في ريف حلب ومحيطها كما حاصرت نقطة المراقبة التركية في عندان خلال ساعات من اليوم.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 113 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 576 بينهم 18 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران من ضمنهم 4 عناصر من حزب الله، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 634 بينهم 479 من المجموعات الجهادية.