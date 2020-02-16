مدير “المرصد السوري”: نحو 420 ألف نازح منذ الـ 24 من الشهر الفائت.. وأكثر من 615 ألف نازح منذ منتصف الشهر الفائت

17 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: نحو 420 ألف نازح منذ الـ 24 من الشهر الفائت.. وأكثر من 615 ألف نازح منذ منتصف الشهر الفائت.. 32 قرية وبلدة في ريف حلب باتت تحت سيطرة النظام بعد اتفاق روسي-تركي غير معلن.. انسحبت الفصائل المقاتلة والجهادية من حلب ومحيطها التي أصبحت الآن تحت سيطرة قوات النظام.
المدني السوري دفع ثمن هذه الاتفاقيات.. المدني السوري بات في العراء ولا يوجد مدن ومناطق تأويهم المخيمات لاتستوعب هذه الأعداد الضخمة وسط إغلاق الحدود من قبل الجانب التركي الآن أصبحت كارثة إنسانية.. المنظمات الإنسانية لاتكفي وما تقدمه قليل جدا مع حجم المأساة.
المدني يفضل النزوح وأن يبيت في العراء على العودة إلى مناطق النظام لأنه لا ثقة بين المدنيين وقوات النظام الذي اعتقل وقتل حالات كثيرة وفي مناطق مختلفة من سورية.
أكثر من 7 آلاف جندي تركي ماذا يعمل لاجل المدنيين ؟ 
وهناك تخاذل من قبل المجتمع الدولي لانسمع إلى التصريحات السياسية والإعلامية دون وجود أفعال.
الحل بضمانة المجتمع الدولي يفي بالغرض ويحل مأساة هؤلاء المشردين.. تركيا أكثر من تاجر بقضية ومعاناة اللاجئين والنازحين بعكس ما يروجون عبر الماكينة الإعلامية التي لديهم التي تظهر تركيا بأنها تدافع عن الشعب السوري.
من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد أن توصلت روسيا لهدفها بفتح الطريق الدولي دمشق- حلب.

مدير "المرصد السوري": نحو 420 ألف نازح منذ الـ 24 من الشهر الفائت.. وأكثر من 615 ألف نازح منذ منتصف الشهر الفائت

مدير "المرصد السوري": نحو 420 ألف نازح منذ الـ 24 من الشهر الفائت.. وأكثر من 615 ألف نازح منذ منتصف الشهر الفائت.. 32 قرية وبلدة في ريف حلب باتت تحت سيطرة النظام بعد اتفاق روسي-تركي غير معلن.. انسحبت الفصائل المقاتلة والجهادية من حلب ومحيطها التي أصبحت الآن تحت سيطرة قوات النظام.المدني السوري دفع ثمن هذه الاتفاقيات.. المدني السوري بات في العراء ولا يوجد مدن ومناطق تأويهم المخيمات لاتستوعب هذه الأعداد الضخمة وسط إغلاق الحدود من قبل الجانب التركي الآن أصبحت كارثة إنسانية.. المنظمات الإنسانية لاتكفي وما تقدمه قليل جدا مع حجم المأساة. المدني يفضل النزوح وأن يبيت في العراء على العودة إلى مناطق النظام لأنه لا ثقة بين المدنيين وقوات النظام الذي اعتقل وقتل حالات كثيرة وفي مناطق مختلفة من سورية.أكثر من 7 آلاف جندي تركي ماذا يعمل لاجل المدنيين ؟ وهناك تخاذل من قبل المجتمع الدولي لانسمع إلى التصريحات السياسية والإعلامية دون وجود أفعال.الحل بضمانة المجتمع الدولي يفي بالغرض ويحل مأساة هؤلاء المشردين.. تركيا أكثر من تاجر بقضية ومعاناة اللاجئين والنازحين بعكس ما يروجون عبر الماكينة الإعلامية التي لديهم التي تظهر تركيا بأنها تدافع عن الشعب السوري.من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بعد أن توصلت روسيا لهدفها بفتح الطريق الدولي دمشق- حلب.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 16, 2020

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