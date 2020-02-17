بعد سيطرتها على عشرات المناطق يوم أمس.. قوات النظام تواصل عملياتها العسكرية شمال غرب مدينة حلب

17 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولات تقدم جديدة تنفذها قوات النظام على حساب الفصائل ومجموعات جهادية، للسيطرة على جبل الشيخ عقيل والواقع شمال غرب مدينة حلب، حيث تسعى قوات النظام لإسقاط مناطق واسعة نارياً عبر التقدم من الشيخ عقيل والوصول إلى جبل الشيخ بركات، فيما تترافق الاشتباكات العنيفة مع ضربات صاروخية مكثفة، وتأتي المعارك هذه بعد التقدمات المتسارعة لقوات النظام يوم أمس الأحد والتي تمثلت بالسيطرة على عشرات البلدات والقرى والمناطق شمال وشمال غرب حلب، على صعيد متصل شنت طائرات روسية غارات عدة على مناطق شمال غرب حلب وذلك فجر اليوم الاثنين، كما قصفت قوات النظام مناطق في محيط سرمين بريف إدلب.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي، استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب بوقوع جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة خطيرة.

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