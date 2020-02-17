القوات التركية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى مواقعها في منطقة شير مغار غرب حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، حيث دخلت آليات عسكرية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين واتجهت نحو النقطة التركية المتواجد في شير مغار بريف حماة الغربي، فيما كان المرصد السوري أشار يوم أمس إلى دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين، يتألف من 60 آلية عسكرية مختلفة بينها مدفعية ودبابات، في حين تمركزت آليات تركية في بلدة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون، بالتزامن مع تقدم حققته قوات النظام والمسلحين الموالين لها في غرب حلب، في إطار سعيها لإطباق الحصار على كبرى بلدات الشمال الغربي من مدينة حلب.

وكان “المرصد السوري” أشار إلى أماكن تمركز القوات التركية في منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث بلغت أعداد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 34، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك و الراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق. بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط و3 نقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والاتارب ودارة عزة وسرمدا).