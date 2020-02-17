استمرار الفلتان الأمني في درعا يرفع تعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال إلى أكثر من 300 خلال نحو 7 أشهر ونصف

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل الهجمات والاستهدافات والاغتيالات في عموم محافظة درعا بشكل متصاعد دون أي ردة فعل لقوات النظام والمليشيات الموالية لها للحد من تلك العمليات، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري استهداف أحد مقرات الأمن العسكري في مدينة الصنمين بعبوة ناسفة ما أدى لسقوط جرحى، بالإضافة لتضرر وتدمير جزء من المبنى، كما عمد مسلحون مجهولون إلى استهداف أحد المسلحين المتخابرين مع أجهزة النظام الأمنية وذلك على طريق الصنمين – قيطة شمال درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 301، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 192، وهم: 36 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 100 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.