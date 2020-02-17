مدير المرصد السوري: سيطرت قوات النظام على 32 بلدة وقرية في ريف حلب الشمالي الغربي، وبهذه السيطرة باتت مدينة حلب ومحيطها بشكل كامل تحت سيطرة النظام، بطلب تركي انسحبت الفصائل من القرى والبلدات الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي، منطقة عصية على النظام منذُ أواخر عام 2011 تسقط بسهولة خلال ساعات بيد “حزب الله اللبناني” و النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران بقيادة القوات الروسية، يبدو أن كل مايحصل هو في إطار التسوية التركية – الروسية، المناطق التي سقطت في ريف حلب هي أكبر من المناطق التي سقطت في ريف إدلب، الفصائل انسحبت للقرب من المناطق التي انتشرت فيها القوات التركية الممتدة من دارة عزة وصولاً إلى تقتناز في إدلب، ونخشى أن تكون مهمة القوات التركية تقتصر على إنهاء المجموعات الجهادية تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا

سيطرت قوات النظام على 32 بلدة وقرية في ريف حلب الشمالي الغربي، وبهذه السيطرة باتت مدينة حلب ومحيطها بشكل كامل تحت سيطرة النظام مدير المرصد السوري: سيطرت قوات النظام على 32 بلدة وقرية في ريف حلب الشمالي الغربي، وبهذه السيطرة باتت مدينة حلب ومحيطها بشكل كامل تحت سيطرة النظام، بطلب تركي انسحبت الفصائل من القرى والبلدات الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي، منطقة عصية على النظام منذُ أواخر عام 2011 تسقط بسهولة خلال ساعات بيد "حزب الله اللبناني" و النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران بقيادة القوات الروسية، يبدو أن كل مايحصل هو في إطار التسوية التركية – الروسية، المناطق التي سقطت في ريف حلب هي أكبر من المناطق التي سقطت في ريف إدلب، الفصائل انسحبت للقرب من المناطق التي انتشرت فيها القوات التركية الممتدة من دارة عزة وصولاً إلى تقتناز في إدلب، ونخشى أن تكون مهمة القوات التركية تقتصر على إنهاء المجموعات الجهادية تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 16, 2020