القوات التركية تتمركز في مواقع جديدة بمحافظة إدلب رافعة تعداد نقاطها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” إلى 35

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إنشاء القوات التركية لنقطتين جديدتين لها ضمن محافظة إدلب، حيث جرى إنشاء الأولى في قرية البردقلي الواقعة بين بلدتي سرمدا والدانا شمال إدلب، بينما جرى إنشاء الثانية بالقرب من قرية نحليا شمال مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 35، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك و الراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق. بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي :(عندان والراشدين ومعرحطاط و 3 نقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 و معسكر المسطومة وترمانين والاتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا).