طائرات النظام الحربية تستأنف ضرباتها على حلب بعد غيابها لأيام.. وقوات النظام تواصل التقدم غرب حلب وتسيطر على 6 مناطق جديدة منذ الصباح

عادت طائرات النظام الحربية لتستأنف طلعاتها الجوية منذ غيابها عن الأجواء بعد إسقاط القوات التركية لمروحية تابعة للنظام شمال غرب حلب قبل أيام، واستهدفت طائرات النظام الحربية صباح اليوم الاثنين بعدة غارات أماكن في منطقة أريحا جنوب إدلب، ومحيط قرية السلوم ومناطق أخرى غرب مدينة حلب، فيما تواصل طائرات الروس غاراتها المكثفة على المنطقة حيث شنت منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة عشرات الغارات، التي تستهدف كل من الرامي وبسنقول ومدينة أريحا وتقاد والأتارب وكفرعمة ومحيط دارة عزة وطريق دارة – عزة ترمانين وهو الرابط بين عفرين وإدلب، فيما تسبب القصف الروسي على دارة عزة بخروج مشفى الكنانة عن الخدمة بعد استهدافه بعدة صواريخ، على صعيد متصل تمكنت قوات النظام من قضم مزيد من المناطق غرب حلب، إذ سيطرت على كل من حور وعينجارة والقاسمية وبسرطون والسلوم.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 119 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والإيكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفر حلب والقناطر وخربة جزرايا وميزناز والراشدين الرابعة وحي زيد وأبو شليم وتل كليرية وخان العسل وأربيخ وعرادة والشيخ علي وأرناز والمغير وريف المهندسين الأول وكفر جوم وزهرة المدائن والشاميكو وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة وأورم الصغرى وأورم الكبرى وجمعية الرضوان والفوج 46 وكفرناها والبحوث العلمية وجميعة الكهرباء وعاجل وعويجل والمنصورة والراشدين الشمالية والسعدية ومدرسة الشرطة والشويحنة وتل الشويحنة وكفرداعل وحيان وبيانون وتل مصيبين وبابيص ومعارة الأرتيق وبشطرة وجمعية الهادي وحريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي وبشقاتين والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون وياقد العدس كفربسين والشيخ عقيل وحور والقاسمية وبسرطون وعينجارة والسلوم)، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة